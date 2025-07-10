Самая масштабная авиакатастрофа в СССР произошла ровно 40 лет назад С момента крушения Ту-154 под Учкудуком прошло ровно 40 лет

Ровно четыре десятилетия назад случилась самая серьезная авиакатастрофа в истории Советского Союза. Самолет Ту-154, на борту которого находились 200 человек, рухнул в пустыне недалеко от Учкудука. При аварии никто не выжил. Причины ЧП до сих пор не установлены.

10 июля 1985 года лайнер вылетел из Карши (Узбекская ССР). Борт должен был направиться через Уфу в Ленинград. Рейс сильно задержали, вылет был перенесен с 18:45 минут по местному времени на 23.00. На борту оказались 139 взрослых и 52 ребенка пассажиров, а также девять членов экипажа. Детей сажали по два-три человека на кресло.

По одной из версий, командир воздушного судна и второй пилот сильно устали. У них не было возможности отдохнуть в аэропорту Карши, где, кроме того, было очень жарко.

Самолет падал 2 минуты 33 секунды. В 23:46 он столкнулся с землей в пустыне в 68 км северо-восточнее Учкудука. Свидетелей трагедии не было. Прибывшие на вертолете Ми-6 спасатели обнаружили дотлевающие обломки лайнера. Расследовавшая причины инцидента комиссия указала, что причиной катастрофы стало «сваливание самолета в плоский штопор в полете на высоте практического потока с большой полетной массой при влиянии высокой нестандартной температуры наружного воздуха, малого запаса по углу атаки и тяги двигателей».

Напомним, 12 июня в Индии произошла катастрофа с Boeing 787-8 Dreamliner, следовавшим в Лондон. Самолет упал через пять минут после вылета из аэропорта города Ахмадабад на западе страны. Борт рухнул на общежитие для студентов-медиков. Авиакомпания Air India подтвердила гибель 241 человека. Среди находившихся в общежитии также были жертвы.