Военный вертолет рухнул в реку

В немецкой федеральной земле Саксония произошла авиакатастрофа с участием военного вертолета, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В данный момент продолжаются поиски пилота воздушного судна. По свидетельствам очевидцев, фрагменты разбившегося вертолета были найдены в водах реки Мульде.

ЧП случилось вблизи города Гримма. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и аварийно-спасательных служб. Для проведения поисковых работ были вызваны водолазы. Официальный представитель бундесвера отказался от комментариев, сославшись на отсутствие достоверной информации о случившемся.

Ранее в Алма-Атинской области пропал военный вертолет EC145, выполнявший плановый перелет. Как сообщило Министерство обороны Казахстана, воздушное судно перестало отображаться на радарах. Для поисковых работ были мобилизованы специалисты оборонного ведомства и МЧС. На место происшествия также направилась специальная комиссия.

До этого вертолет Ми-8, совершавший рейс из Охотска в Магадан, исчез с радарных экранов. Позже его обломки обнаружили возле мыса Гадикан. Согласно предварительной информации, аварийный радиомаяк на борту не сработал, а экипаж не успел передать сигнал SOS. В ходе следственных действий были найдены и изъяты части речевого самописца и параметрического регистратора.