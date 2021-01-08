Потеряна связь с Boeing 737-500, вылетевшим из Джакарты

https://static.news.ru/photo/930d2318-526c-11eb-b7a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Marks/Global Look Press

Портал Flightradar24 сообщил о потере связи с бортом авиакомпании Sriwijaya Air. Самолёт Boeing 737-500 с 62 пассажирами и членами экипажа вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак.

В сообщении сервиса в Twitter говорится, что сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск, менее чем за минуту самолёт потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета самолёта из Джакарты.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta. https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

По данным сервиса, воздушная машина совершила первый полёт в мае 1994 года — 26 лет назад. Поисково-спасательное агентство Индонезии начало спасательную операцию после потери контакта с рейсом, сообщает Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, 8 января на территории Ломоносовского района Ленинградской области столкнулись два легкомоторных самолёта. Жертвами аварии стали три человека. По предварительной версии, пилот Cessna 150 (бортовой номер RA-1448 G) взлетел с посадочной площадки в 13:38, а Piper 28 (бортовой номер RA-2659 G) с двумя пассажирами на борту — в 13:39. Самолёты врезались друг в друга в 13:40. Cessna приземлилась с небольшими повреждениями, а Piper упал на землю и развалился на части. Одна из погибших — Анна Богданова — в день катастрофы праздновала своё 30-летие. Роковой полёт ей подарил муж, который тоже погиб.