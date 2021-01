Потеряна связь с Boeing 737-500, вылетевшим из Джакарты

В сообщении сервиса в Twitter говорится, что сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск, менее чем за минуту самолёт потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета самолёта из Джакарты.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta. https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN