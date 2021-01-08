Упавший в Ленобласти самолёт столкнулся с другим воздушным судном

https://static.news.ru/photo/f1ce89fc-51bb-11eb-b3bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петербургский дневник/vk.com

Падение частного легкомоторного самолёта, в результате чего погибли два человека, произошло из-за столкновения. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Столкновение в воздухе двух легкомоторных воздушных судов в Ломоносовском районе Ленинградской области привело к тому что один из них разбился. Жертвами аварии стали два взрослых, ребёнок выжил.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов по факту столкновения над посадочной площадкой аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области двух легкомоторных самолётов Cessna 150 бортовой номер RA-1448 G и Piper 28 бортовой номер RA-2659 G, — цитирует сообщение «Интерфакс».

По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров взлетел с посадочной площадки в 13:38 мск, а легкомоторный самолёт Paper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел в 13:39. Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40, сообщают в прокуратуре.

Cessna приземлилась с небольшими повреждениями. Пилот не пострадал. Самолёт Paper потерпел крушение.

Как писал NEWS.ru, количество людей, погибших в авиакатастрофах в 2020 году, оказалось больше, чем в предыдущие годы. При этом полётов из-за пандемии коронавируса было намного меньше, свидетельствуют статистические данные.

Из-за закрытия границ самолёты летали на 42% реже. Крушений воздушных судов также было меньше — разбились или совершили жёсткую посадку 40 крупных пассажирских коммерческих лайнеров, в то время как в 2019 году вдвое больше — 86.

Тем не менее жертв в общей сложности в 2020 году было 299, а годом ранее — 257.