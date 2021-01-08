Полёт на упавшем в Ленобласти самолёте был подарком для погибшей

https://static.news.ru/photo/06cff7f2-525a-11eb-a148-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петергоф.Онлайн/vk.com

Одна из жертв крушения легкомоторного самолёта в Ленинградской области Арина Богданова 8 января праздновала своё 30-летие, а роковой полёт на воздушном судне был для неё подарком на день рождения от мужа, который тоже погиб.

Об этом стало известно из Instagram петербурженки.

30-летние американские горки продолжаются. Никаких умных мыслей.

Летим дальше, — написала Арина.

Родные и друзья в комментариях к посту поздравляли женщину с днём рождения и желали ей насладиться полётом. После крушения они стали оставлять слова соболезнования. В авиакатастрофе погибли также муж девушки Иван, с которым они прожили вместе 18 лет, и пилот Николай Иванов.

Друг семьи рассказал порталу 5-tv.ru, что Арина и Иван любили путешествовать, а дома у них остались старый мопс и кошка, которых они очень любили.

Мопс возрастом 11 лет, слепая, беззубая, но они её все равно любили и ухаживали. Арина подобрала на улице больного котёнка, выходила, вылечила, теперь они с мопсом только вдвоем остались. Арина занималась ручной росписью, живописью, дизайном, она была очень креативная, — поведал собеседник 5-tv.ru.

Падение частного легкомоторного самолёта, в результате чего погибли три человека, произошло 8 января после столкновения с другим воздушным судном, сообщал NEWS.ru.