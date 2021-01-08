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Три человека погибли при крушении самолёта под Петербургом

16:32, 08 января 2021 86
Фото: ЛОМОЛЕНОБЛ | LOMOLENOBL.RU/vk.com

На территории Ломоносовского района Ленинградской области в пятницу, 8 января, рухнул частный самолёт. По имеющейся информации, в результате крушения воздушного судна погибли три человека.

В настоящий момент официальные сведения относительно катастрофы отсутствуют. Известно, что на борту находились семь человек. Трое погибли. Ещё четыре человека получили травмы. В числе пострадавших есть один ребёнок.

О том, в каком состоянии находятся выжившие, не сообщается, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, 2 января вертолёт модели Robinson R44 упал в Канаде. В результате ЧП погибли четыре человека.

Инцидент произошёл примерно в 100 км на северо-запад от города Гранд-Прэри. Крушение произошло на поле одной из местных ферм.

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