Четыре человека погибли при крушении вертолёта в Канаде

https://static.news.ru/photo/e2cabdb4-4d37-11eb-99e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Вертолёт модели Robinson R44 упал в Канаде. В результате ЧП погибли четыре человека.

Инцидент произошёл примерно в 100 км на северо-запад от города Гранд-Прэри. Крушение произошло на поле одной из местных ферм, передаёт CTV.

Все находящиеся в машине люди погибли сразу. На место происшествия приехали сотрудники полиции и спасатели.

В настоящий момент причины случившегося неизвестны, экстренные службы работают над их установлением.

Как писал NEWS.ru, количество людей, погибших в авиакатастрофах в 2020 году, оказалось больше, чем в предыдущие годы. При этом полётов из-за пандемии коронавируса было намного меньше, свидетельствуют статистические данные.

Из-за закрытия границ самолёты летали на 42% реже. Крушений воздушных судов также было меньше — разбились или совершили жёсткую посадку 40 крупных пассажирских коммерческих лайнеров, в то время как в 2019 году вдвое больше — 86.

Тем не менее жертв в общей сложности в 2020 году было 299, а годом ранее — 257.