СМИ сообщили о двух взрывах на борту разбившегося лайнера в Индонезии

https://static.news.ru/photo/4d4d34c8-5274-11eb-99bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: getongab/twitter.com

Местные рыбаки рассказали журналистам, что слышали звуки разорвавшихся бомб в районе крушения вылетевшего из Джакарты Boeing.

Как сообщила CNN Indonesia, в районе пропажи пассажирского самолёта были найдены алюминиевые обломки и фрагменты тел. На борту самолёта были 53 пассажира, из них шестеро — дети.

По словам рыбаков, они отчётливо слышали два взрыва. Возможно, на борту воздушного судна были взрывчатые устройства.

Портал Flightradar24 сообщил о потере связи с бортом авиакомпании Sriwijaya Air. Самолёт Boeing 737-500 с 62 пассажирами и членами экипажа вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак. В сообщении сервиса в Twitter говорится, что сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск, менее чем за минуту самолёт потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета самолёта из Джакарты.

Ранее в Сети появилось видео, на котором моряки, участвующие в спасательной операции, демонстрируют алюминиевые детали с якобы рухнувшего лайнера, сообщал NEWS.ru.