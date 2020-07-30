МВД возбудило дело после смертельного ДТП в Крыму

https://static.news.ru/photo/356e74aa-d30f-11ea-95b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба МЧС России/РИА Новости

Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого девять человек погибли и десять получили ранения.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Авария произошла в районе села Русаковка на трассе «Таврида». Микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, столкнулся с грузовиком «КамАЗ». По данным МЧС Крыма, всего в микроавтобусе было 15 человек. Водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Предположительно, он занимался частным извозом. Предполагается, что мужчина уснул за рулём, что и стало причиной ДТП.

В результате происшествия погибли 9 человек и ещё 10 получили травмы. В числе пострадавших — двое детей и беременная девушка.

На месте аварии работают криминалисты и следователи. Сотрудники правоохранительных органов установили личности трёх жертв ДТП с участием микроавтобуса в Крыму. Погибшие оказались туристами, писал NEWS.ru.