В числе жертв ДТП в Крыму есть туристы

https://static.news.ru/photo/62e15c12-d2f2-11ea-85e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Сотрудники правоохранительных органов установили личности троих жертв ДТП с участием микроавтобуса в Крыму. Погибшие оказались туристами.

Личность троих погибших установлена. Это туристы, которые ехали на отдых, — рассказали РИА Новости в пресс-службе крымского главка СКР.

Авария произошла в районе села Русаковка на трассе «Таврида». Микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Предполагается, что водитель микроавтобуса уснул за рулём, что и стало причиной ДТП.

В результате ДТП погибли девять человек и ещё 10 получили травмы. В числе пострадавших двое детей и беременная девушка.

Как писал NEWS.ru, по факту происшествия возбуждены два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения. На месте аварии работают криминалисты и следователи.