Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в Сочи

Житель Сочи устроил стрельбу в торговом центре «Моремолл». Причиной стал конфликт на бытовой почве между двумя мужчинами, сообщает ТАСС.
Во время выяснения отношений 22-летний мужчина
В то же время лечение Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), в результате которой погибли шесть человек, обходится в сумму около двух млн рублей в день. Стрелок находится на лечении в пермской больнице.
Ранее массовая драка со стрельбой произошла в Евпатории, разборку устроили около 30 человек. У участников конфликта изъято восемь травматических пистолетов.