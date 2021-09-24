Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в Сочи

Житель Сочи устроил стрельбу в торговом центре «Моремолл». Причиной стал конфликт на бытовой почве между двумя мужчинами, сообщает ТАСС.

Во время выяснения отношений 22-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил вверх. Оба дебошира задержаны и доставлены в отделение полиции. Пострадавших нет. Очевидцы случившегося опубликовали в Сети видео с места происшествия.

В то же время лечение Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), в результате которой погибли шесть человек, обходится в сумму около двух млн рублей в день. Стрелок находится на лечении в пермской больнице.

Ранее массовая драка со стрельбой произошла в Евпатории, разборку устроили около 30 человек. У участников конфликта изъято восемь травматических пистолетов.