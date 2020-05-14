Мошенники придумали, как нажиться на обещанных Путиным детских пособиях

https://static.news.ru/photo/82c8dec4-95c6-11ea-aa73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение новых выплат для семей с детьми вызвало волну активности мошенников. Они открывают сайты, мимикрирующие под официальный портал госуслуг, где собирают персональные данные пользователей или вынуждают их раскрыть информацию о банковской карте.

Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных специалистов по кибербезопасности. Так, компания «СерчИнформ» сообщила о более 30 подобных доменах: они употребляют слова gosuslugi, vyplaty и другие подобные слова. Как отметил замгендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко, десятки таких сайтов были зарегистрированы ещё в апреле.

Схема мошенничества такая: жертве сообщают о положенных выплатах, после чего предлагают ввести данные банковской карты и оплатить комиссию или налог.

Так же быстро аферисты сориентировались и в ситуации с выдачей ваучеров пассажирам авиакомпаний за отменённые рейсы. Об активизации злоумышленников накануне сообщил ВТБ. По информации банка, преступники связываются с клиентами, которые планировали путешествие в этом году. Представляясь сотрудником авиакомпании, они сообщают о новой услуге, предлагая купить ваучер у них напрямую. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты.

11 мая президент РФ Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля) и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет. Кроме того, с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что портал государственных услуг не выдержал огромного количества обращений россиян за материальной помощью после телеобращения Путина.