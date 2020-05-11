Сайт Госуслуг рухнул после выступления Путина, пообещавшего детские выплаты

https://static.news.ru/photo/a95353c2-93a9-11ea-8c8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал государственных услуг не выдержал огромного количества обращений россиян за материальной помощью после телеобращения президента РФ Владимира Путина. 11 мая российский лидер анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает РБК, у сайта перестала работать веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств. Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией в системе и длительной загрузке. В пресс-службе компании «РТ Лабс» (оператор сайта госуслуг), пояснили, что кратковременные ограничения доступа на портал происходят «в связи с возросшей нагрузкой».

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля) и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет. Кроме того, с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет. Президент подчеркнул, что помощь будет оказываться гражданам без предоставления справок и выписок, без «формальных критериев» через портал Госуслуг или отделения Пенсионного фонда.