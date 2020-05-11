Сайт Госуслуг рухнул после выступления Путина, пообещавшего детские выплаты

Портал государственных услуг не выдержал огромного количества обращений россиян за материальной помощью после телеобращения президента РФ Владимира Путина. 11 мая российский лидер анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за пандемии коронавируса.
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Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля) и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет. Кроме того, с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет. Президент подчеркнул, что помощь будет оказываться гражданам без предоставления справок и выписок, без «формальных критериев» через портал Госуслуг или отделения Пенсионного фонда.
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