ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами

В России мошенники начали паразитировать на новой схеме возврата средств за отменённые авиаперелёты и туры. Речь идёт об оформлении ваучеров.
Об активизации злоумышленников сообщает ВТБ. По информации банка, преступники связываются с клиентами, которые планировали путешествие в этом году. Представляясь сотрудником авиакомпании, они сообщают о новой услуге, предлагая купить ваучер у них напрямую.
В случае если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь «урегулировать вопрос» за вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты, — указывает банк.
ВТБ призывает своих клиентов быть бдительными. Сам банк никогда не будет запрашивать у вас номер карты или код из СМС,
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сообщил, что сумму ваучера на зарубежные туры, отменённые из-за пандемии коронавируса, туристы смогут перебронировать на внутрироссийские направления. Если же турист не воспользуется ваучером, по истечении срока его действия оператор должен вернуть деньги с процентами, заверил Горин, писал NEWS.ru.
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