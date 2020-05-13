ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами

https://static.news.ru/photo/1691abd0-94f6-11ea-a9e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России мошенники начали паразитировать на новой схеме возврата средств за отменённые авиаперелёты и туры. Речь идёт об оформлении ваучеров.

Об активизации злоумышленников сообщает ВТБ. По информации банка, преступники связываются с клиентами, которые планировали путешествие в этом году. Представляясь сотрудником авиакомпании, они сообщают о новой услуге, предлагая купить ваучер у них напрямую.

В случае если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь «урегулировать вопрос» за вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты, — указывает банк.

ВТБ призывает своих клиентов быть бдительными. Сам банк никогда не будет запрашивать у вас номер карты или код из СМС, напоминает RNS.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сообщил, что сумму ваучера на зарубежные туры, отменённые из-за пандемии коронавируса, туристы смогут перебронировать на внутрироссийские направления. Если же турист не воспользуется ваучером, по истечении срока его действия оператор должен вернуть деньги с процентами, заверил Горин, писал NEWS.ru.