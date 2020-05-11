Ваучеры на зарубежные туры можно будет перебронировать на поездки внутри РФ

https://static.news.ru/photo/de4b5218-942c-11ea-95a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сообщил, что сумму ваучера на зарубежные туры, отменённые из-за пандемии коронавируса, туристы смогут перебронировать на внутрироссийские направления.

Есть право в счёт суммы ваучера перебронировать на внутрироссийские маршруты. Это может быть и Камчатка, и Сочи, и Крым, и многие другие направления, — сказал в эфире телеканала «Россия 1» Горин.

Если же турист не воспользуется ваучером, по истечении срока его действия оператор должен вернуть деньги с процентами, заверил Горин.

Законопроект о праве туроператоров в случае ЧС не возвращать туристам денежные средства за отменённые туры, а предоставлять гарантию равнозначного путешествия в будущем был внесён в Госдуму 7 мая.

Как писал NEWS.ru, крупнейшие российские туроператоры начали готовиться к работе после пандемии коронавируса, расширяя ассортимент туров по стране. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По её данным, рынок внутреннего туризма, скорее всего, начнёт первым восстанавливаться после окончания эпидемии. Это начнётся с дешёвых туров на крымские и краснодарские курорты. Для того чтобы выйти на докризисный уровень, по мнению экспертов, рынку понадобится не менее полугода с момента снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. В частности, туроператоры смогут предложить больше туров в Крым, Краснодарский край, на Северный Кавказ, Алтай и Байкал, Дальний Восток, в Сибирь, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Казань, Калининград и по городам Золотого кольца.