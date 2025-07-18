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18 июля 2025 в 23:47

Минцифры опровергло информацию о сборе данных россиян через новый сервис

Минцифры РФ: данные россиян не будут собирать через «Профиль молодого человека»

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Данные россиян не будут собирать с помощью сервиса «Профиль молодого человека», заявили в пресс-службе Минцифры России. Ранее сообщалась, что платформа будет собирать информацию о жителях страны до 35 лет.

Собирать данные россиян с помощью «Профиля молодого человека» никто не будет, его использование добровольное. Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи «Профиля молодого человека» — фейк, — говорится в официальном сообщении Минцифры.

До этого стало известно, что на платформе «Госуслуги» планируют внедрить новый сервис, который будет представлять собой цифровой профиль молодого человека, рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Этот профиль объединит данные о социальной, профессиональной и образовательной жизни молодежи. Сообщается, что данные не должны обнуляться после достижения 35 лет — они должны продолжать способствовать развитию личности.

Также президент РФ Владимир Путин утвердил создание на портале госуслуг раздела «Россия — страна возможностей». Блок посвятят проектам и программам одноименной организации.

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