МЧС Азербайджана начало расследование причины взрыва на Каспии

МЧС Азербайджана совместно с другими госслужбами проводит расследование по инциденту на Каспии. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В МЧС в течение воскресенья не поступала информация о том, что на территории страны имели место какие-либо чрезвычайные происшествия на морской нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах. Тем не менее в настоящее время совместно со специалистами соответствующих структур проводится расследование в связи с произошедшим пожаром, — приводит издание сообщение ведомства.

В воскресенье, 4 июля, в соцсетях появились кадры взрыва на Каспии в районе посёлка Алят. При этом говорилось, что взрыв произошёл на одном из морских газовых месторождений SOCAR.

Замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что данный инцидент не имеет отношения к госнефтекомпании. Согласно его заявлению, «морские платформы и промышленные объекты, находящиеся в прямом контроле компании SOCAR, работают в нормальном режиме, на них никакой аварии не произошло».

Ранее директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли уточнил, что взрыв в азербайджанском секторе Каспия может быть следствием извержения грязевого вулкана.

Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определённое количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой. Аналогичный процесс происходит и на море, просто за толщей воды мы не видим грязи, которую извергает вулкан, — пояснил сейсмолог.

Как сообщалось ранее, добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия. По информации экстренных служб, произошёл взрыв, за которым последовал пожар.