Добывающая платформа загорелась на Каспии

Читайте нас в Google Новости

Добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия. По информации экстренных служб, произошёл взрыв, за которым последовал пожар, сообщает NEWS.ru с места событий.

Дальнейшая информация уточняется.

По неофициальным данным, происшествие случилось на платформе «Умид». Речь идёт о взрыве газа как природном явлении. Информации о пострадавших нет, ни одна платформа также не пострадала. В ближайшее время ожидается заявление со стороны компетентных структур.

Согласно заявлению руководителя пресс-службы SOCAR Ибрагима Ахмедова, аварий на морских платформах и промышленных объектах не зарегистрировано. Работа продолжается в обычном режиме.

Изначально глава пресс-службы компании предположил, что речь может идти об извержении грязевого вулкана, но позже опроверг своё заявление.

Глава Комитета по защите прав нефтяников Мирвари Гахраманлы также утверждает, что на платформах ничего не взрывалось.