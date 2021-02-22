Два ребёнка и взрослый погибли при пожаре в Подмосковье

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Пожар в частном доме в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск унёс жизни мужчины и двух детей. Прокуратура Московской области начала проверку.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, возгорание произошло сегодня утром в частном жилом доме. В результате пожара погиб мужчина и двое детей, — говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, который был подключён к обогревателю. На место пожара по поручению прокурора региона Сергея Забатурина выехал Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три человека погибли при пожаре в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Нюрба в Якутии. Когда пожарные прибыли на место, горела одна из квартир на первом этаже. Спасатели вытащили из огня троих человек, находившихся без сознания. Передали их врачам, однако медики не смогли их реанимировать. Погибшим было 32, 45 и 48 лет.