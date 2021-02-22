Три человека погибли при пожаре в деревянном доме в Якутии

https://static.news.ru/photo/6456faf0-5553-11eb-85d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Три человека погибли при пожаре в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Нюрба в Якутии. Когда пожарные прибыли на место, горела одна из квартир на первом этаже.

Площадь пожара составляла 30 квадратных метров. Спасатели вытащили из огня троих человек, находившихся без сознания. Передали их врачам, однако медики не смогли их реанимировать. Погибшим было 32, 45 и 48 лет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Причины возгорания и обстоятельства пожара на месте выясняют дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Хабаровском крае в результате пожара в жилом доме погиб 11-летний мальчик. Трагедия произошла в ночь на 22 февраля в селе Сергеевка. Пожар возник в двухквартирном деревянном жилом доме. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Огонь охватил пристройку из бруса и стал распространяться по деревянным конструкциям.