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В Хабаровском крае в результате пожара в жилом доме погиб 11-летний ребёнок

05:53, 22 февраля 2021 15
Фото: mchs__russia/vk.com

В Хабаровском крае в результате пожара в жилом доме погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Трагедия произошла в ночь на 22 февраля в селе Сергеевка. Пожар возник в двухквартирном деревянном жилом доме. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

По информации спасателей, огонь охватил пристройку из бруса и стал распространяться по деревянным конструкциям. В доме находились пятеро членов семьи: мать с отцом и трое детей. Родителям удалось вытащить через окно двух девочек 2015 и 2019 годов рождения. Однако спасти сына, который находился ближе всего к очагу возгорания, отцу не удалось. Мальчик 2010 года рождения был найден без признаков жизни.

Двое жильцов соседней квартиры эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей.

В настоящее время выясняются причины возгорания и обстоятельства случившегося.

Для ликвидации последствий пожара задействовано 20 человек и семь единиц техники.

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