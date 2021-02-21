В Хабаровском крае в результате пожара в жилом доме погиб 11-летний ребёнок

В Хабаровском крае в результате пожара в жилом доме погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
Трагедия
По информации спасателей, огонь охватил пристройку из бруса и стал распространяться по деревянным конструкциям. В доме находились пятеро членов семьи: мать с отцом и трое детей. Родителям удалось вытащить через окно двух девочек 2015 и 2019 годов рождения. Однако спасти сына, который находился ближе всего к очагу возгорания, отцу не удалось. Мальчик 2010 года рождения был найден без признаков жизни.
Двое жильцов соседней квартиры эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей.
В настоящее время выясняются причины возгорания и обстоятельства случившегося.
Для ликвидации последствий пожара задействовано 20 человек и семь единиц техники.
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