В Хабаровском крае в результате пожара в жилом доме погиб 11-летний ребёнок

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Ещё 300 тысяч рублей выплатил актёр Михаил Ефремов семье погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, виновником которой его признал суд. Адвокат потерпевшего — старшего сына Виталия — сообщил, что это уже пятый крупный транш на счета семьи.

Во время процесса Ефремов отправил им 800 тысяч рублей, половину из которых забрали старший сын и брат Захарова, остальные деньги вернули Ефремову. Защитник Виталия Сергей Аверцев сообщил «Комсомольской правде», что...