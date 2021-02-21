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В Петербурге загорелся цех по производству медицинского оборудования

15:51, 21 февраля 2021
Фото: 78.mchs.gov.ru

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на территории цеха по производству медицинского оборудования начался пожар.

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в производственном здании в цехе по производству медицинского оборудования происходит горение на площади 20 кв. м, — передаёт «Газета.Ru» сообщение МЧС России.

Возгорание началось по адресу: улица Магнитогорская, дом 17. По информации спасателей, в горящем здании может находиться один человек.

Ранее NEWS.ru писал, что при пожаре в подмосковном СНТ Простоквашино погиб пятилетний ребёнок. По предварительным данным, на пожаре пострадал также один взрослый человек.

В ходе прокурорской проверки предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего и оценить действия родителей по исполнению ими своих обязанностей.

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