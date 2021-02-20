Ребёнок погиб при пожаре в московском СНТ Простоквашино

В частном доме СНТ Простоквашино посёлка Роговское в Новой Москве во время пожара погиб пятилетний мальчик. Прокуратура Москвы начала проверку по этому поводу.
В садовом товариществе произошёл пожар в частном жилом доме. После тушения обнаружено тело пятилетнего мальчика, находившегося в момент пожара в доме без присмотра взрослых, — говорится в сообщении столичной прокуратуры.
По предварительным данным, на пожаре пострадал также один взрослый человек.
В ходе прокурорской проверки предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего и оценить действия родителей по исполнению ими своих обязанностей.
Как писал NEWS.ru, два человека пострадали в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Лабытнанги ЯНАО. По данным спасателей, инцидент произошёл на улице Гагарина. Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира на первом этаже. Огонь также перекинулся на второй этаж и кровлю многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В результате спасатели эвакуировали пятерых жильцов дома. Два человека госпитализированы.