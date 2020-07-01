Друзья назвали подозрительное обстоятельство в смерти актёра Парфёнова

https://static.news.ru/photo/5296cab4-bb7c-11ea-898f-fa163e074e61_660.jpg Максим Парфёнов Фото: maxim.parfenov /instagram.com

Близкие и друзья погибшего актёра Максима Парфёнова шокированы его внезапной смертью. Звезда сериала «Интуиция» скончался, выпав из окна квартиры в Москве. Знакомые артиста обратили внимание на один странный комментарий в его Instagram.

Если Максим сегодня погиб, то почему 2 дня назад был оставлен комментарий под его последней фотографией в Instagram со словами соболезнования? — задаётся вопросом приятель Парфёнова.

Друзья актёра рассказали, что он был добрым и светлым человеком. Они считают, что мужчина не мог покончить с собой, и опровергают слухи о том, что он якобы находился в депрессии.

Не могу поверить в его смерть, это ужасно, работали вместе ведущими. В последний раз виделись в прошлом году, у него всё было хорошо, — рассказал «Московскому Комсомольцу» знакомый хореографа.

Тело Максима Парфёнова нашли под окнами квартиры его матери на днях. Очевидцы рассказали, что он сорвался с 11-го этажа. Прохожие вызвали скорую помощь, однако врачи прибыли на место, когда артист уже был мёртв. Инцидент произошёл в доме на 2-й Пугачёвской улице.

В настоящий момент полицейские проводят проверку. Они сделают экспертизы всех лекарств, которые нашли в квартире. Близкие говорят, что он был счастливым семьянином. У мужчины был бизнес, во время пандемии работы стало меньше, однако проблем с деньгами семья не испытывала.

Прощание с Парфёновым назначено на 2 июля.

Артист был солистом балета Государственного академического ансамбля народного танца под руководством Игоря Моисеева, режиссёром-постановщиком и хореографом балетмейстерского факультета Российской академии театральных искусств, а также преподавателем современного танца в Московской государственной академии хореографии при Большом театре. Он играл принца в проекте по культурному обмену между Россией и США «Герои сказок Walt Disney в России», а также снимался в сериале «Интуиция». Министр культуры выдавал ему благодарность «За вклад в искусство», писал NEWS.ru.