Актёр Парфёнов выпал из окна

https://static.news.ru/photo/4460f5c0-bacb-11ea-9dea-fa163e074e61_660.jpg Максим Парфёнов Фото: maxim.parfenov/instagram.com

Хореограф и актёр Максим Парфёнов умер в Москве. Мужчина выпал из окна собственной квартиры.

По словам очевидца, погибший стоял на подоконнике 11 этажа многоквартирного дома, передаёт StarHit. Прохожие вызвали скорую помощь, однако врачи прибыли на место, когда артист уже был мёртв, отмечает КП. Инцидент произошёл в доме на Второй Пугачёвской улице.

В настоящий момент полицейские проводят проверку. Они сделают экспертизы всех лекарств, которые нашли в квартире. Друзья считают, что актёр стал жертвой несчастного случая. Близкие говорят, что он был счастливым семьянином. У мужчины был бизнес, во время пандемии работы стало меньше, однако проблем с деньгами семья не испытывала.

Прощание с Парфёновым назначено на 2 июля.

Артист был солистом балета Государственного Академического Ансамбля Народного Танца под руководством Игоря Моисеева, режиссёром-постановщиком и хореографом Балетмейстерского Факультета Российской Академии Театральных Искусств, а также преподавателем современного танца в Московской государственной академии хореографии при Большом театре. Он играл принца в проекте по культурному обмену между Россией и США «Герои сказок Walt Disney в России», а также снимался в сериале «Интуиция». Министр культуры выдавал ему благодарность «За вклад в искусство».

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