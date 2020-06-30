Актёр Парфёнов выпал из окна

Хореограф и актёр Максим Парфёнов умер в Москве. Мужчина выпал из окна собственной квартиры.
По словам очевидца, погибший стоял на подоконнике 11 этажа многоквартирного дома,
В настоящий момент полицейские проводят проверку. Они сделают экспертизы всех лекарств, которые нашли в квартире. Друзья считают, что актёр стал жертвой несчастного случая. Близкие говорят, что он был счастливым семьянином. У мужчины был бизнес, во время пандемии работы стало меньше, однако проблем с деньгами семья не испытывала.
Прощание с Парфёновым назначено на 2 июля.
Артист был солистом балета Государственного Академического Ансамбля Народного Танца под руководством Игоря Моисеева, режиссёром-постановщиком и хореографом Балетмейстерского Факультета Российской Академии Театральных Искусств, а также преподавателем современного танца в Московской государственной академии хореографии при Большом театре. Он играл принца в проекте по культурному обмену между Россией и США «Герои сказок Walt Disney в России», а также снимался в сериале «Интуиция». Министр культуры выдавал ему благодарность «За вклад в искусство».
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