Бригада скорой помощи пострадала в ДТП в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/264c8168-77bd-11ea-8daf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следовавший на вызов автомобиль скорой помощи перевернулся на трассе в Кузбассе после столкновения с легковушкой.

Авария случилась на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Междуреченск в городе Мыски. Спровоцировал столкновение, по предварительной версии, водитель машины Mazda, который не убедился в безопасности совершаемого им манёвра. Пострадали трое из бригады скорой, все они госпитализированы, передаёт РИА Новости.

В больницу доставлены фельдшер 1978 года рождения, водитель 1971 года рождения и медсестра 1975 года рождения.

Как писал NEWS.ru ранее, под Красноярском произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, перевозившего 15 человек. В результате инцидента шесть человек получили травмы. Пострадавших доставили в местную Центральную районную больницу.