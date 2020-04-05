Бригада скорой помощи пострадала в ДТП в Кузбассе

Следовавший на вызов автомобиль скорой помощи перевернулся на трассе в Кузбассе после столкновения с легковушкой.
Авария случилась на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Междуреченск в городе Мыски. Спровоцировал столкновение, по предварительной версии, водитель машины Mazda, который не убедился в безопасности совершаемого им манёвра. Пострадали трое из бригады скорой, все они госпитализированы,
В больницу доставлены фельдшер 1978 года рождения, водитель 1971 года рождения и медсестра 1975 года рождения.
Как писал NEWS.ru ранее, под Красноярском произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, перевозившего 15 человек. В результате инцидента шесть человек получили травмы. Пострадавших доставили в местную Центральную районную больницу.
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