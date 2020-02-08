Пресс-служба ГИБДД сообщила о росте числа пострадавших в ДТП с автобусом и фурой. По данным ведомства, более 29 человек получили ранения.
Всего за медицинской помощью обратились 29 человек, тяжесть телесных повреждений устанавливается, —
цитируетсотрудников ГИБДД ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, в Яшкинском районе Кемеровской области столкнулись автобус и фура, в результате чего погиб водитель автобуса. Позже, уже на операционном столе, скончалась 72-летняя женщина.
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