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Стражи порядка обнаружили во Всеволожском районе Ленобласти тела двух мужчин. По предварительным данным, они были любовниками.

Погибшие сняли дачный дом на сутки на улице Ясная. Тела лежали на кухне дома в метре друг от друга. Предполагается, что погибшие парни, которым около 30 лет, были любовниками, —...