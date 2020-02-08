https://static.news.ru/photo/4f2a0aa8-4b3d-11ea-9fa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Яшкинском районе Кемеровской области столкнулись автобус и фура, в результате чего погиб водитель автобуса и пострадали 10 пассажиров. Позже, уже на операционном столе, скончалась 72-летняя женщина.

Женщина, пострадавшая в результате столкновения автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области, умерла в больнице, — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Центра медицины катастроф.

Столкновение автобуса и фуры произошло на 60-м км автодороги Кемерово — Анжеро-Судженск. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором находился 51 человек. В момент аварии шёл мокрый снег с дождём, на дорогах была сильная гололедица.

Как писал NEWS.ru, в этот же день два человека стали жертвами крупного ДТП на первом километре трассы Новосибирск — Пашино. Ещё 11 человек получили травмы. На трассе столкнулись автомобили Honda CRV, Nissan Almera и маршрутный автобус. Инцидент произошёл из-за того, что водитель машины Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На месте скончалась пассажирка автомобиля Honda — женщина 1937 года рождения, водитель иномарки был доставлен в больницу, где через некоторое время тоже скончался.