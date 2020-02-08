https://static.news.ru/photo/debbd28e-4b0e-11ea-a505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека стали жертвами крупного ДТП на первом километре трассы Новосибирск – Пашино.

Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону. По её данным, ещё 11 человек получили травмы.

В результате аварии от полученных травм на месте скончалась пассажирка автомобиля «Honda» - женщина 1937 года рождения. Водитель иномарки был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался, — говорится в сообщении.

Согласно информации управления МВД, на трассе столкнулись автомобили Honda CRV, Nissan Almera и маршрутный автобус. В результате аварии госпитализированы 11 человек. Авария произошла из-за того, что водитель машины Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, передаёт «Интерфакс-Сибирь».

Ранее NEWS.ru писал о том, что авария произошла утром 9 февраля на трассе Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе.