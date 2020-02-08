Авария произошла утром 9 февраля на трассе Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе.
Грузовик Scania и легковушка Toyota Camry столкнулись около 9 утра по местному времени. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира. На месте происшествия работают полиция и экстренные службы, причины случившегося выясняются,
Как писал NEWS.ru ранее, в Томске произошло крупное ДТП, в результате которого шесть человек получили травмы различной степени. Инцидент имел место на проспекте Кирова. Автобус столкнулся со стоящим перед светофором троллейбусом и автомобилем Toyota.
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