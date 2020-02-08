https://static.news.ru/photo/3b059b00-4a66-11ea-a466-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Томске произошло крупное ДТП, в результате которого шесть человек получили травмы различной степени. Инцидент имел место на проспекте Кирова. Автобус столкнулся со стоящим перед светофором троллейбусом и автомобилем Toyota.

При столкновении троллейбуса и маршрутного автобуса травмировано 6 человек, один из них — ребёнок, — говорится в сообщении Минздрава Томской области.

После обследования две женщины с травмами перенаправлены в отделение челюстно-лицевой хирургии областной больницы. Ещё трое направлены на амбулаторное лечение. Маленькую девочку отпустили домой, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, пассажирский микроавтобус и грузовик столкнулись 8 февраля в Верхнемамонском районе Воронежской области. Региональный главк МВД сообщает, что ДТП произошло на 694-м км автодороги М-4 «Дон». По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением и машину вынесло на «встречку», где она столкнулась с большегрузом MAN.