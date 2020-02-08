Пассажирский микроавтобус и грузовик столкнулись 8 февраля в Верхнемамонском районе Воронежской области.
Региональный главк МВД сообщает, что ДТП произошло на 694-м км автодороги М-4 «Дон». По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением и машину вынесло на «встречку», где она столкнулась с большегрузом MAN,
Водитель и два пассажира автобуса, 31-летний мужчина и 37-летняя женщина, скончались от полученных травм. Пятеро пассажиров в возрасте от 27 до 39 лет получили телесные повреждения. Четверо из них — жители Луганска, один мужчина приехал из Калининграда. На месте аварии работают следователи.
Как писал NEWS.ru ранее, микроавтобус с детской спортивной командой попал в аварию в Кемеровской области. Он столкнулся с автомобилем, который выехал на встречную полосу.
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