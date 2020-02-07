https://static.news.ru/photo/8ba4f678-49c1-11ea-8582-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Микроавтобус с детской спортивной командой попал в аварию в Кемеровской области. Он столкнулся с автомобилем, который выехал на встречную полосу.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном Hyundai, который перевозил детскую спортивную команду из Магадана, возвращавшуюся с соревнований и направлявшуюся в аэропорт Спиченково в городе Новокузнецке, — цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД.

В результате происшествия пострадало семь человек. Они доставлены в больницу для обследования. Водитель автомобиля скончался на месте.

Как ранее писал NEWS.ru, более 400 ДТП произошло в Санкт-Петербурге 6 февраля. Также в городе наблюдались восьмибалльные пробки.