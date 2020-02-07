https://static.news.ru/photo/42c870fe-49a5-11ea-a7ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 6 февраля было зафиксировано 442 ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. Кроме того, в городе наблюдались восьмибалльные пробки. Причиной послужило большое количество снега на дорогах. Всего в авариях пострадали семь человек.

Наиболее затруднено движение было днём на Невском, Литейном, Загородном, Московском и Пискарёвском проспектах. Также большие пробки были зафиксированы на маршрутах шоссе Революции — Рябовское шоссе к КАД, на Софийской улице и Витебском проспекте. К вечеру ситуация только усложнилась: семибалльные пробки возникли также на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте, передаёт издание «Невские Новости».

Ранее NEWS.ru писал о том, что крупное ДТП с участием не менее 10 автомобилей произошло вблизи деревни Сухая Балка в Емельяновском районе под Красноярском. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.