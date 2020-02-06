Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Крупное ДТП с участие не менее 10 автомобилей произошло вблизи деревни Сухая Балка в Емельяновском районе под Красноярском. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Движение на дороге в обоих направлениях перекрыто.

По предварительным данным, в результате ограниченной видимости из-за погодных условий столкнулось более 10 автомобилей, в том числе грузовых. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины происшествия, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекторы советуют водителям объезжать участок через Северное шоссе.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что пяти человек погибли в ДТП в Харьковской области.

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