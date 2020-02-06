Крупное ДТП с участие не менее 10 автомобилей произошло вблизи деревни Сухая Балка в Емельяновском районе под Красноярском. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Движение на дороге в обоих направлениях перекрыто.
По предварительным данным, в результате ограниченной видимости из-за погодных условий столкнулось более 10 автомобилей, в том числе грузовых. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины происшествия, —
Госавтоинспекторы советуют водителям объезжать участок через Северное шоссе.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что пяти человек погибли в ДТП в Харьковской области.
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