https://static.news.ru/photo/a82df1a0-2a04-11ea-a2d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали мужчину 1967 года рождения на угнанном из московского района Бутово самосвале.

Ночью 28 декабря в полицию обратился бизнесмен, сообщивший, что с улицы Поляны в Москве пропал принадлежащий ему КамАЗ стоимостью почти шесть миллионов рублей. В ту же ночь краденый грузовик остановили на Симферопольском шоссе в районе деревни Чепелёво Чеховского района. Управлявший автомобилем мужчина доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, а по факту кражи самосвала возбудили уголовное дело, передаёт АГН «Москва».

Как писал NEWS.ru ранее, уникальный советский лимузин ЗИС-115, на котором с 1949 года ездил председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин, был найден сотрудниками правоохранительных органов. По информации Telegram-канала Baza, автомобиль был обнаружен в гаражном боксе.