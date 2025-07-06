В Сети появилось видео взрыва КамАЗа на стройке В Москве на Скандинавском бульваре загорелся КамАЗ

В Сети появились кадры взрыва КамАЗа на строительной площадке в московской Коммунарке (Новая Москва), сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на Скандинавском бульваре: вспыхнула и загорелась кабина грузовика, стоявшего на территории стройки. На месте работает реанимобиль. По предварительным данным, пострадал водитель КамАЗа.

На опубликованной видеозаписи видно, как из машины поднимается густой черный дым, а сама кабина охвачена пламенем. Также заметно, как к рядом стоящему легковому автомобилю подбегает мужчина, чтобы переместить его в более безопасное место. Официальные причины происшествия неизвестны, обстоятельства устанавливаются.

Ранее в центре Москвы, в Старопименовском переулке, произошел взрыв автомобиля. По данным очевидцев, раздалось несколько хлопков, в результате чего загорелись как минимум две машины.

Позднее появились кадры последствий взрыва: один автомобиль сгорел полностью, второй получил серьезные повреждения. Среди пострадавших машин — Nissan Qashqai и Ford Explorer, у которого был разрушен капот и выбито лобовое стекло. Территорию залили пеной.