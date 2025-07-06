Раскрыта информация о пострадавших при взрыве КамАЗа в Москве При взрыве КамАЗа в Москве пострадал один человек

Во время взрыва КамАЗа в Москве вечером 6 июля пострадал один человек, сообщил Telegram-канал SHOT. Очевидцы отметили, что речь идет о водителе грузовой машины. Его доставили в больницу. Сведений о его состоянии пока нет.

ЧП случилось на строительной площадке на Скандинавском бульваре. Уточняется, что взрыв произошел в кабине КамАЗа. На месте работают экстренные службы. Других подробностей произошедшего пока нет.

Ранее в Нефтекамске произошел взрыв на заправке на Дорожной улице. По словам местных жителей, АЗС ремонтируют уже несколько месяцев. Горожане заметили, как одного человека медики увезли с контузией. На место происшествия вызывали экстренные службы.

До этого взрыв газа произошел на последнем этаже в пятиэтажном жилом доме в городе Серове Свердловской области. По предварительным данным, четыре человека пострадали. По факту ЧП следователи начали проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».