https://static.news.ru/photo/0d09cbc6-2974-11ea-b0d1-fa163e074e61_660.jpg

Уникальный советский лимузин ЗИС-115, на котором с 1949 года ездил председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин, был найден сотрудниками правоохранительных органов.

По информации Telegram-канала Baza, автомобиль был обнаружен в гаражном боксе, похитители хотели поменять номера и перегнать его в другое место. Однако самих угонщиков найти пока не удалось.

Как ранее писал NEWS.ru, ЗИС-115, который был предназначен для высших чиновников, угнали из гаража на севере столицы. По документам средство передвижения принадлежало начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.