Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей в Техасе

https://static.news.ru/photo/0eea4cfa-ccd3-11eb-994d-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Как минимум восемь человек были госпитализированы после того, как автомобиль, участвовавший в гоночном заезде, въехал в толпу зрителей в американском штате Техас. Об этом со ссылкой на офис шерифа округа Эль-Пасо сообщил телеканал ABC.

Автомобиль во время заезда «по неизвестным причинам» протаранил ограждение и наехал на зрителей. Состояние троих оценивается как критическое. Точное число пострадавших пока не называется.

Ранее мужчина на легковом автомобиле въехал в толпу на пешеходном переходе в китайском городе Далянь, в результате погибли четыре человека и ещё трое получили травмы. На пересечении двух улиц в районе Чжуншань 31-летний мужчина на чёрном легковом автомобиле по пока не установленной причине въехал в толпу людей на пешеходном переходе. После этого он скрылся с места происшествия.

До этого внедорожник врезался в толпу людей в Калининградской области. Инцидент произошёл в посёлке Холмогоровка во время слушаний по строительству железной дороги через жилую зону. Пострадали, по разным данным, от трёх до восьми человек.