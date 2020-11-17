Под Калининградом автомобиль въехал в толпу людей

Внедорожник врезался в толпу людей в Калининградской области. Инцидент произошёл в посёлке Холмогоровка во время слушаний по строительству железной дороги через жилую зону.
Пострадали, по разным данным, от трёх до восьми человек. Региональный Минздрав и региональный главк МВД приводят разные цифры. По меньшей мере у двоих человек — переломы ног,
Водитель въехавшего в толпу под Калининградом легкового автомобиля, по предварительной информации, перепутал педали,
Ранее NEWS.ru писал, что в Ставропольском крае четверо детей пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса.