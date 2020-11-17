Под Калининградом автомобиль въехал в толпу людей

https://static.news.ru/photo/06ea5164-28e9-11eb-b767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Калининград online/vk.com

Внедорожник врезался в толпу людей в Калининградской области. Инцидент произошёл в посёлке Холмогоровка во время слушаний по строительству железной дороги через жилую зону.

Пострадали, по разным данным, от трёх до восьми человек. Региональный Минздрав и региональный главк МВД приводят разные цифры. По меньшей мере у двоих человек — переломы ног, передаёт Telegram-канал Mash. Их жизнь вне опасности.

Водитель въехавшего в толпу под Калининградом легкового автомобиля, по предварительной информации, перепутал педали, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Мужчине 79 лет, это местный житель.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ставропольском крае четверо детей пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса.