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05 июля 2025 в 08:48

Раскрыты страшные последствия наводнения в Техасе

При наводнении в Техасе погибли 24 человека

Фото: City of Kerrville/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильные ливни в Техасе привели к масштабному наводнению, унесшему жизни как минимум 24 человек, включая несовершеннолетних, сообщает ABC News. Число пропавших без вести достигло 25 человек. Среди пропавших числятся около 23 воспитанниц христианского детского лагеря для девочек Camp Mystic.

Операция по спасению и эвакуации пострадавших проводилась с привлечением авиации и специальной военной техники. Как заявил командующий Национальной гвардией штата Томас Сюльцер, спасательным службам удалось помочь 237 людям.

До этого Санкт-Петербург столкнулся с масштабным затоплением, вызванным разыгравшимся штормом в акватории Финского залива. Стихия привела к подтоплению городских пляжей и набережных. Согласно прогнозам, уровень воды в Неве может достичь отметки 190 см. В связи с чрезвычайной ситуацией была полностью закрыта дамба, а судоходство по Кронштадтскому фарватеру временно прекращено.

Ранее в Сочи были зафиксированы экстремальные осадки, превысившие среднемесячную норму за одни сутки. Сильнейшие ливни спровоцировали подтопления в различных районах города и перебои с электроснабжением. Местные жители сообщали о выходе из берегов рек Мзымта и Херота.

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