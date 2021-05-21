В Китае автомобиль въехал в толпу людей на пешеходном переходе

Мужчина на легковом автомобиле 22 мая въехал в толпу на пешеходном переходе в китайском городе Далянь, в результате погибли четыре человека и ещё трое получили травмы, цитирует РИА Новости заявление местной полиции.
На пересечении двух улиц в районе Чжуншань 31-летний мужчина на чёрном легковом автомобиле по пока неустановленной причине
Полицейские уже поймали виновника ДТП, ведётся следствие.
Ранее сообщалось, что внедорожник врезался в толпу людей в Калининградской области. Инцидент произошёл в посёлке Холмогоровка во время слушаний по строительству железной дороги через жилую зону. Пострадали, по разным данным, от трёх до восьми человек.