В Китае автомобиль въехал в толпу людей на пешеходном переходе

https://static.news.ru/photo/3517840a-bad2-11eb-9807-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Мужчина на легковом автомобиле 22 мая въехал в толпу на пешеходном переходе в китайском городе Далянь, в результате погибли четыре человека и ещё трое получили травмы, цитирует РИА Новости заявление местной полиции.

На пересечении двух улиц в районе Чжуншань 31-летний мужчина на чёрном легковом автомобиле по пока неустановленной причине въехал в толпу людей на пешеходном переходе. После этого он скрылся с места происшествия.

Полицейские уже поймали виновника ДТП, ведётся следствие.

Ранее сообщалось, что внедорожник врезался в толпу людей в Калининградской области. Инцидент произошёл в посёлке Холмогоровка во время слушаний по строительству железной дороги через жилую зону. Пострадали, по разным данным, от трёх до восьми человек.