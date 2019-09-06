Накануне единого дня голосования на границе Красноярского края и Тувы обстрелян автобус, в котором ехали наблюдатели и журналисты.
Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Натаров. По его словам, на место происшествия прибыли отряд быстрого реагирования, исполняющий обязанности министра МВД Тувы и несколько экипажей полиции Ермаковского района Красноярского края.
Начаты следственные действия и поиски боевиков, устроивших обстрел, — написал он в своём Facebook.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Росгвардии в Москве задержали мужчину, использовавшего огнестрельное оружие в уличной ссоре.