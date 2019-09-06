https://static.news.ru/photo/22ab0b74-d196-11e9-a922-fa163e074e61_660.jpg Сергей Натаров Фото: duma.gov.ru

Накануне единого дня голосования на границе Красноярского края и Тувы обстрелян автобус, в котором ехали наблюдатели и журналисты.

Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Натаров. По его словам, на место происшествия прибыли отряд быстрого реагирования, исполняющий обязанности министра МВД Тувы и несколько экипажей полиции Ермаковского района Красноярского края.

Начаты следственные действия и поиски боевиков, устроивших обстрел, — написал он в своём Facebook.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Росгвардии в Москве задержали мужчину, использовавшего огнестрельное оружие в уличной ссоре.