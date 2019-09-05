Сотрудники Росгвардии в Москве задержали мужчину, использовавшего огнестрельное оружие в уличной ссоре.
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Правоохранители задержали подозреваемого спустя несколько минут недалеко от места событий. Им оказался 34-летний уроженец Ростовской области. Мужчину передали в полицию для разбирательства.
Единственный пострадавший доставлен в одну из городских больниц, тяжесть его состояния не уточняется.
4 сентября московские росгвардейцы задержали на Волоколамском шоссе пьяного водителя, сбившего ребёнка. У него не оказалось водительских прав, писал News.ru.