https://static.news.ru/photo/c038dc1c-d002-11e9-b6d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали мужчину, использовавшего огнестрельное оружие в уличной ссоре.

Как сообщает ТАСС , в дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступила информация о выстрелах во дворах жилых домов на Ярославском шоссе. Очевидцы рассказали прибывшим росгвардейцам, что в компании распивающих алкоголь молодых людей произошла ссора и один из участников сделал несколько выстрелов в сторону другого, после чего скрылся.

Правоохранители задержали подозреваемого спустя несколько минут недалеко от места событий. Им оказался 34-летний уроженец Ростовской области. Мужчину передали в полицию для разбирательства.

Единственный пострадавший доставлен в одну из городских больниц, тяжесть его состояния не уточняется.

4 сентября московские росгвардейцы задержали на Волоколамском шоссе пьяного водителя, сбившего ребёнка. У него не оказалось водительских прав, писал News.ru.