https://static.news.ru/photo/c17b8406-4a43-11ea-8a22-fa163e074e61_660.jpg Фото: hianews_kz/vk.com

Полиция Казахстане задержала 47 человек, которые причастны к столкновениям и драке в Жамбылской области.

В настоящее время 47 человек задержаны, доставлены в отдел полиции. У них изъято два охотничьих ружья, — сказал министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Сначала в массовой драке участвовали около 70 агрессивно настроенных граждан, позже их число увеличилось. Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, что конфликтующие активно сопротивлялись сотрудникам полиции, в том числе применяли огнестрельное оружие.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий драки, выяснить её точные причины и оказать помощь семьям погибших и пострадавших — травмы получили 40 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, конфликт разгорелся в Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана), в нём приняли участие порядка 300 человек.