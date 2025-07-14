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14 июля 2025 в 08:25

Луис Энрике отметил рукоприкладством проигрыш ПСЖ в клубном чемпионате

Тренер ПСЖ Энрике дал пощечину игроку «Челси» Жао Педро после финала клубного ЧМ

Луис Энрике Луис Энрике Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике ударил игрока «Челси» Жоао Педро после финала клубного чемпионата мира по футболу. Игра завершилась со счетом 0:3 в пользу лондонцев, пишет «Спорт-Экспресс». После финального свистка на поле вспыхнула потасовка.

Инициатором конфликта выступил вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма, который что-то сказал форварду «Челси» Жоао Педро. После этого в конфликт вмешался тренер ПСЖ. В итоге Луис Энрике схватил нападающего английской команды за горло и дал пощечину. Футболист после нападения упал на траву.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Матвей Сафонов, будучи запасным игроком ПСЖ, получил серебряную медаль клубного ЧМ. Награду ему лично вручил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома также пожал ему руку.

Затем Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино вручили победный трофей капитану «Челси» Рису Джеймсу. При этом вместо того чтобы покинуть пьедестал после вручения, Трамп остался рядом с футболистами. Эта заминка длилась несколько секунд, пока глава ФИФА не увел президента.

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