https://static.news.ru/photo/04fb3964-4a40-11ea-8dd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС

Конфликт разгорелся в Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана), в нём приняли участие порядка 300 человек.

Сначала в массовой драке участвовали около 70 агрессивно настроенных граждан, позже их число увеличилось. Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, что конфликтующие активно сопротивлялись сотрудникам полиции, в том числе применяли огнестрельное оружие, передаёт «Интерфакс».

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий драки, выяснить её точные причины и оказать помощь семьям погибших и пострадавших — травмы получили 40 человек.

Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию, — заявил Токаев.

Как писал NEWS.ru ранее, поиски пропавшего восьмилетнего жителя арабского квартала Иерусалима повлекли за собой беспорядки. Об этом сообщили в пресс-службе израильской полиции.