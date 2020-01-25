Поиски пропавшего 8-летнего жителя арабского квартала Иерусалима повлекли за собой беспорядки. Об этом сообщили в пресс-службе израильской полиции.
По данным правоохранителей, на которые
Когда местные направились в сторону еврейского квартала Неве Яаков, им преградила путь полиция, и тут же вспыхнули беспорядки. Троих зачинщиков пришлось арестовать. Из-за этого 19 человек получили ранения.
Утром мальчика нашли мёртвым в яме с дождевой водой.
Как писал NEWS.ru, ранее двое подростков из города Калязина Тверской области переполошили весь город. Вечером 17 января они ушли из дома и пропали.
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