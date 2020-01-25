https://static.news.ru/photo/344bdfea-3f76-11ea-b3b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Поиски пропавшего 8-летнего жителя арабского квартала Иерусалима повлекли за собой беспорядки. Об этом сообщили в пресс-службе израильской полиции.

По данным правоохранителей, на которые ссылается РИА Новости, о пропаже мальчика сообщила его семья. Они рассказали полицейским, что малыша могли похитить. Мальчика тут же начали искать, в том числе и сотни волонтёров.

Когда местные направились в сторону еврейского квартала Неве Яаков, им преградила путь полиция, и тут же вспыхнули беспорядки. Троих зачинщиков пришлось арестовать. Из-за этого 19 человек получили ранения.

Утром мальчика нашли мёртвым в яме с дождевой водой.

Как писал NEWS.ru, ранее двое подростков из города Калязина Тверской области переполошили весь город. Вечером 17 января они ушли из дома и пропали.