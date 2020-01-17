https://static.news.ru/photo/a3515594-39ce-11ea-8a1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое подростков из города Калязина Тверской области переполошили весь город. Вечером 17 января они ушли из дома и пропали.

Мальчиков 2006 и 2007 годов рождения искали всю ночь. Следователи и полицейские выехали по месту последнего пребывания пропавших детей, опросили их родственников, пообщались со знакомыми, рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

К поискам были привлечены волонтёры. Они прочёсывали улицы, проверяли чердаки и подвалы домов, опрашивали местных жителей.

В итоге школьники нашлись сами.

Несовершеннолетние были обнаружены у своего приятеля в тот момент, когда пришли к нему в утреннее время домой, — сказано в сообщении ведомства.

Своё отсутствие подростки объяснили просто: гуляли.

Теперь правоохранительные органы выясняют обстоятельства и места их ночной прогулки и проводят профилактические беседы с родителями. Те, в свою очередь, собственную профилактическую работу с юными путешественниками проведут позже.

Ранее в Новокузнецке, как писал NEWS.ru, нашли подростка, который до этого пропал в Кемеровской области. Юноша нуждался в медицинской помощи из-за имеющегося у него заболевания.